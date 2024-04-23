Набсовет «Северстали» рекомендовал квартальные дивиденды в размере ₽38,3

Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере ₽38,3 на бумагу. По текущим ценам это дает дивидендную доходность 2,05%. Решение совета директоров опубликовано на сайте раскрытия информации.
Последний день для покупки акций «Cеверстали» для получения дивидендов — 17 июня. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.
«Комфортная долговая нагрузка и стабильная генерация денежного потока позволяют менеджменту сохранять уверенность в финансовой устойчивости бизнес-модели “Северстали”. В связи с этим мы приняли решение о возврате к практике ежеквартальных выплат дивидендов», — отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.
Рынок неоднозначно отреагировал на решение совета директоров. Акции первоначально упали на 0,8%, до ₽1864 за бумагу, а затем отскочили к прежним уровням. По состоянию на 15:00 мск акции компании снижались на 0,05%, до ₽1878, свидетельствуют данные Мосбиржи. До этого на протяжении нескольких дней бумаги активно росли на ожиданиях дивидендов.
«Это вполне неплохие дивиденды, хотя у компании явно была возможность заплатить и побольше. Скорее всего, совет директоров решил выплатить из денежного потока с учетом инвестиций в развитие бизнеса», — прокомментировали решение совета директоров «Северстали» аналитики проекта Market Power. Эксперты полагают, что «дивиденды за последующие кварталы если и будут выше, то незначительно».
Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозировали, что дивиденды могут составить ₽31 на акцию.
В феврале совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽191,51 на акцию. На момент объявления об этом дивидендная доходность достигала почти 11,3%. Компания первой в секторе черной металлургии после двухлетней паузы возобновила выплату годовых, а теперь и квартальных дивидендов. С учетом квартальных дивидендов акционеры в совокупности получат ₽229,81 на акцию.
В предыдущий раз «Северсталь» выплачивала квартальные дивиденды в 2021 году. Тогда размер дивиденда в расчете на одну акцию составил ₽46,77. Общий объем выплат достиг ₽39 млрд.
На сайте компании указаны условия, согласно которым «Северсталь» выплачивает дивиденды с квартальным расчетом. Это происходит при условии роста коэффициента «чистый долг/EBITDA» выше значения 1.0х. Средняя сумма таких дивидендов по результатам календарного года будет эквивалентна 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности, за соответствующий отчетный период, до тех пор, пока значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» не уменьшится до уровня 1.0х или ниже.
Одновременно с рекомендацией по дивидендам «Северсталь» опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года.
По итогам первых трех месяцев года:
выручка выросла на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽188,7 млрд;
EBITDA увеличилась на 25%, до ₽65,3 млрд;
чистая прибыль составила ₽47,4 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее.
Компания также сохранила отрицательный чистый долг: соотношение чистого долга к EBITDA составило −0,87х против −0,71х в первом квартале 2023 года.
Аналитики «Тинькофф Инвестиций» сохраняют позитивный взгляд на акции «Северстали». «Несмотря на незначительный потенциал роста относительно нашего таргета (₽1890 за акцию), бумаги компании выглядят интересно с точки зрения дивидендов», — считают в брокерской компании. По оценкам экспертов, дивдоходность по акциям «Северстали» в следующие 12 месяцев может составить около 16%.