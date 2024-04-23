Набсовет «Северстали» рекомендовал квартальные дивиденды в размере ₽38,3

В феврале совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽191,51 на акцию. На момент объявления об этом дивидендная доходность достигала почти 11,3%. Компания первой в секторе черной металлургии после двухлетней паузы возобновила выплату годовых, а теперь и квартальных дивидендов. С учетом квартальных дивидендов акционеры в совокупности получат ₽229,81 на акцию.