Китай нарастил импорт оксида бора из России

Так, по итогам марта 2024 года объемы импорта Китаем оксидов бора и борных кислот из России составили 8,3 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом поставок этого вещества с 2015 года (более ранние данные недоступны). Оксид бора, в частности, применяется при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, а борные кислоты — при создании антисептиков. Объемы поставок в феврале составили 2,9 миллиона долларов, в январе — 5,6 миллиона, а за 2023 год — 52,6 миллиона.