Как понять, что продавец квартиры вас обманывает

Для защиты своих интересов будущим владельцам эксперт рекомендует обращаться за профессиональной помощью — юрист поможет проверить юридическую чистоту объекта, оценить риски и убедиться, что сделка безопасна. Это обеспечит защиту от потенциального обмана и поможет избежать многих возможных проблем в будущем. «Ведь очень часто бывают ситуации, когда сделки оспариваются, и добросовестный приобретатель лишается права собственности на приобретенную недвижимость по решению суда», — заключила Яковлева.