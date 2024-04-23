Как понять, что продавец квартиры вас обманывает

Продавец может избегать предоставления полного пакета документов на квартиру или уклоняться от ответов на вопросы о правах собственности, наличии обременений, арестов или ипотек.
«Любое уклонение от прямых ответов, скрытие информации о предыдущих владельцах или жильцах, нежелание обсуждать историю квартиры и её предыдущих владельцев может быть индикатором правовых или других скрытых проблем и должно насторожить покупателя», — предупреждает эксперт.
Если продавец настаивает на быстрой сделке и выставляет искусственные сроки, пытаясь давить на покупателя, то это тоже может указывать на желание скрыть некоторые аспекты сделки или проблемы с квартирой.
Если условия сделки изменяются односторонне продавцом в процессе переговоров, особенно после того, как был внесен задаток или аванс, это может быть признаком попытки манипулировать обстоятельствами в свою пользу, отмечает Мария Яковлева.
И, конечно, продавец не должен препятствовать осмотру квартиры, ни под какими предлогами. Если он ограничивает доступ, то, возможно, пытается скрыть дефекты или другие проблемы с жильём.
Для защиты своих интересов будущим владельцам эксперт рекомендует обращаться за профессиональной помощью — юрист поможет проверить юридическую чистоту объекта, оценить риски и убедиться, что сделка безопасна. Это обеспечит защиту от потенциального обмана и поможет избежать многих возможных проблем в будущем. «Ведь очень часто бывают ситуации, когда сделки оспариваются, и добросовестный приобретатель лишается права собственности на приобретенную недвижимость по решению суда», — заключила Яковлева.
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