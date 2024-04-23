Кабмин одобрил меры по пресечению незаконного производства табачной продукции

Также отмечается, что документ уточняет полномочия служб для реализации нового регулирования. В частности, за Росалкогольтабакконтролем закрепляются полномочия по организации уничтожения и учету обращенных в собственность государства, а также изъятых или конфискованных табачных изделий, а также сырья и предметов, используемых для их производства. Кроме того, разграничиваются полномочия Росимущества и Росалкогольтабакконтроля в части уничтожения и учета такого имущества.