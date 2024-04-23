Хуснуллин заявил, что производительность труда в строительстве нужно поднять на 22%

Он добавил, что объем строительства в России с 2020 года вырос на 27%, отметив, что за минувшие четыре года только сельскохозяйственная и строительная отрасли в РФ не демонстрировали отрицательную динамику. При этом, по словам зампреда правительства РФ, в совокупном объеме работ значительную долю занимает дорожное строительство.