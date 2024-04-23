Хуснуллин заявил, что производительность труда в строительстве нужно поднять на 22%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Производительность труда в строительстве в РФ в настоящий момент не растет, ее необходимо поднять на 22% относительно уровня 2021 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Национального форума инфраструктурных компаний.
«Ключевая задача на ближайшие годы — на 22% поднять производительность труда», — сказал он.
Хуснуллин отметил, что развитие отрасли идет по экстенсивному сценарию «за счет вала, за счет привлечения ресурсов, [привычки] работать на бюджетных деньгах».
Он добавил, что объем строительства в России с 2020 года вырос на 27%, отметив, что за минувшие четыре года только сельскохозяйственная и строительная отрасли в РФ не демонстрировали отрицательную динамику. При этом, по словам зампреда правительства РФ, в совокупном объеме работ значительную долю занимает дорожное строительство.