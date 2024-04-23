Греф поспорил с Вексельбергом насчет решения проблем зарубежных платежей

«Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна. Мы все столкнулись с одними и теми же проблемами, ограничениями, и, конечно же, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме и думаю, что решения так или иначе будут все найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», — сказал Греф.