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Генпрокуратура: проблема дольщиков остается существенной

Генпрокуратура: в 46 регионах России проблема дольщиков полностью решена.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В 46 регионах страны проблемы участников долевого строительства полностью разрешены, но этот вопрос остается существенным, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

«Мы практически выполнили поручение главы государства. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства… В 46 регионах страны проблемы дольщиков полностью разрешены. Но есть регионы, где проблема остается существенной», — сказал Разинкин.