Генпрокуратура: проблема дольщиков остается существенной

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В 46 регионах страны проблемы участников долевого строительства полностью разрешены, но этот вопрос остается существенным, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.