FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России

Речь идет о положении из 12-го пакета санкций ЕС, принятого в декабре 2023 года. Согласно нему, с 20 июня европейские компании должны будут подать заявку на получение лицензии от национальных властей для предоставления некоторых видов услуг своим дочерним компаниям в России. Речь идет о бухгалтерском учете, управленческом консалтинге и юридических консультациях — пока компании могут предоставлять их своим «дочкам» в России, но не другим фирмам. Представитель Еврокомиссии отмечал, что нововведение «закрывает лазейку, обнаруженную в системе исключений» из санкций.