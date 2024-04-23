ФАС России выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов

В конце декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области. Так, в Крыму специалисты ФАС выявили нарушения со стороны компании «Партизан» и СП «Октябрьское». По информации ведомства, оба производителя допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. В Кировской области антимонопольная служба зафиксировала факт повышения цен «Советской Агрофирмой» и «Вятско-Полянской Птицефабрикой», с их стороны выявлен рост стоимости яиц до 60%.