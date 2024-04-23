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ФАС России выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

ФАС России выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов. Такую информацию озвучила пресс-служба ведомства.

«ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов», — сказано в сообщении службы.

Уточняется, что признаки сговора были выявлены во время торгов по определению подрядчика строительства нежилых зданий в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Если их вина будет установлена, данные фирмы ждут оборотные штрафы.

В конце декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области. Так, в Крыму специалисты ФАС выявили нарушения со стороны компании «Партизан» и СП «Октябрьское». По информации ведомства, оба производителя допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. В Кировской области антимонопольная служба зафиксировала факт повышения цен «Советской Агрофирмой» и «Вятско-Полянской Птицефабрикой», с их стороны выявлен рост стоимости яиц до 60%.