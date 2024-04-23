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Доходы бюджета РФ по итогам I квартала выросли более чем на 50%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета России по итогам I квартала выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

«По итогам I квартала доходы выросли более чем на 50% относительно уровня соответствующего периода 2023 года. Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов», — отметил он.

Мишустин добавил, что в следующие три года предстоит запустить новые национальные проекты. «Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется, исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство», — пояснил он.