Доходы бюджета РФ по итогам I квартала выросли более чем на 50%

«По итогам I квартала доходы выросли более чем на 50% относительно уровня соответствующего периода 2023 года. Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов», — отметил он.
Мишустин добавил, что в следующие три года предстоит запустить новые национальные проекты. «Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется, исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство», — пояснил он.