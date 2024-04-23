Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы

Так, согласно базовому сценарию министерства, в этом году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $320,30 за поставки на рынки Европы и Турции (процентная разница 19,76%). В макропрогнозе также сказано, что за 2023 год цена на газ составила $286,9 для Китая и $461,3 для европейских стран (разница — 37,81%).