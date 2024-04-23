Bloomberg: ЕС готовит санкции против компаний из Турции, КНР и ОАЭ за помощь РФ

Агентство отмечает, что компании связаны с российскими и белорусскими частными лицами и фирмами. Обсуждение введения против них санкций ЕС может начать уже на этой неделе. Однако для этого необходимо одобрение большинства стран-участниц Евросоюза. В Еврокомиссии комментировать Bloomberg эту информацию отказались.