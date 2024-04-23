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Bloomberg: ЕС готовит санкции против компаний из Турции, КНР и ОАЭ за помощь РФ

12 компаний из разных стран подозреваются в поставках в Россию европейских и американских товаров военного назначения, сообщает Bloomberg. По информации агентства, речь идет о компаниях базирующихся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Гонконге и самой Росии. Евросоюз рассматривает возможность введения против них санкций.

Источник: РИА "Новости"

Агентство отмечает, что компании связаны с российскими и белорусскими частными лицами и фирмами. Обсуждение введения против них санкций ЕС может начать уже на этой неделе. Однако для этого необходимо одобрение большинства стран-участниц Евросоюза. В Еврокомиссии комментировать Bloomberg эту информацию отказались.

Главы МИДов стран G7 по итогам недавней встречи в Италии договорились вводить дополнительные санкции в отношении стран, которые сотрудничают с Россией и помогают Москве обходить введенные против нее ограничения.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал, что ЕС начал работу над 14 пакетом санкций против России. В них планируют включить меры против обхода уже действующих ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкциям перекрывают обход».