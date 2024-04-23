АСВ оценило расходы на ликвидацию QIWI Банка

На конец февраля в QIWI Банке работали 1,5 тыс. человек, в филиале «Точка-банк» — почти 1,9 тыс. На начало апреля из головного офиса банка было уволено 167 сотрудников, а из филиала «Точка-банк» — более 1 тыс., что сократило ежемесячный фонд оплаты труда на 51,6 млн руб., до 292,2 млн руб., и на 258,8 тыс., до 1,3 млн руб., соответственно, пишет «Коммерсантъ». QIWI Банк на конец февраля имел один филиал («Точка-банк») и представительство (в Таджикистане), а также пять дополнительных офисов в России.