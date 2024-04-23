Акции китайской Baicha Baidao упали на 38% в первый день торгов после IPO

Как пишет Bloomberg, результаты первого дня торгов у Chabaidao стали худшими среди всех компаний, которые провели IPO в Гонконге и привлекли не менее $300 млн, с тех пор, как акции китайского производителя электромобилей Leapmotor упали на 34% при их дебюте в сентябре 2022 года. За последние два года было 10 компаний, которые проводили IPO таких размеров в Гонконге. Их бумаги в первый день торгов падали в среднем на 2,6%, посчитал Bloomberg.