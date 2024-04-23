Акции китайской Baicha Baidao упали на 38% в первый день торгов после IPO

Акции китайской компании Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., которая управляет чайной сетью Chabaidao и выпускает чай с добавками (bubble-tea), 23 апреля, в первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже, упали на 27%. При этом в ходе торгов бумаги падали на 38%, опустившись на минимуме до 10,84 гонконгского доллара ($1,38).
Как пишет Bloomberg, результаты первого дня торгов у Chabaidao стали худшими среди всех компаний, которые провели IPO в Гонконге и привлекли не менее $300 млн, с тех пор, как акции китайского производителя электромобилей Leapmotor упали на 34% при их дебюте в сентябре 2022 года. За последние два года было 10 компаний, которые проводили IPO таких размеров в Гонконге. Их бумаги в первый день торгов падали в среднем на 2,6%, посчитал Bloomberg.
Sichuan Baicha Baidao Industrial Co. провела IPO на Гонконгской фондовой бирже на 2,59 млрд гонконгских долларов ($330,5 млн). Компания предложила 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара ($2,23) за бумагу.
Аналитики Bloomberg связывают падение бумаг компании в первый день торгов с опасениями инвесторов по поводу растущей конкуренции в сегменте производства чая и все еще слабых потребительских настроений в Китае.
«Китайский рынок свежеприготовленного чая является высококонкурентным и фрагментированным, с растущим давлением на отпускные цены в сочетании с более высокими затратами на сырье», — считает старший аналитик по потребительским товарам Азиатско-Тихоокеанского региона в Bloomberg Intelligence Ада Ли. По словам эксперта, финансовые возможности потребителей в Китае сокращаются на фоне экономической неопределенности и продолжающегося кризиса недвижимости.
Регулятор рынка ценных бумаг Китая на прошлой неделе заявил, что будет активнее поддерживать IPO. В Китае привлечение средств за счет первоначального размещения акций сокращается уже четыре года подряд. Выручка от IPO в 2023 году упала до самого низкого уровня за два десятилетия.
Chabaidao является третьим по величине производителем свежих чайных напитков в Китае по объему продаж.