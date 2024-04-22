Жители массово жалуются на склады сетей доставки в жилых домах

В данной ситуации жителям нужно, в первую очередь, обратиться в управляющую организацию, сообщив о неудобствах, вызванных действиями курьеров, и совместно зафиксировать нарушения покоя и тишины, порчи общего имущества, нарушение порядка загрузки продукции и выдачи заказов со стороны двора, где также находятся входы в жилые помещения, советует зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян. Управляющая организация может потребовать от нарушителя соблюдения правил использования общего имущества в доме. А собранные доказательства (акты и фотоснимки с нарушениями, коллективные обращения, претензии от управляющей организации) могут быть использованы при обращении в суд. Кроме того, можно решить вопрос об ограничении использования придомового земельного участка. Если участок официально образован и принадлежит собственникам, они принимают на общем собрании решение об установке ограждения и шлагбаума и ограничении использования двора. Если не образован, можно обратиться в местную администрацию с просьбой организовать парковочные места или временное ограничение на проезд грузовиков.