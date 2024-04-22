Жители массово жалуются на склады сетей доставки в жилых домах

Осенью на первом этаже дома расположился склад одной из сетей доставки, которая оперативно привозит жителям продукты и готовые блюда из общепита, рассказывает жительница Новой Москвы. Дом в 20 этажей — одноподъездный, выход для разгрузки и загрузки продуктов находится в нескольких метрах от входной двери. Здесь же ждут получения заказов курьеры. Под окнами постоянно кричит их сигнализация, они на велосипедах снуют на высокой скорости по двору, где ходят пожилые люди, родители с детьми, описывает ситуацию женщина. Машины с грузом подъезжают прямо к подъезду, мешают на парковке. А надзорные органы, по словам жительницы, присылают в ответ лишь отписки.
Подобных жалоб немало и в интернете. Курьеры-велосипедисты ездят по газонам, отмечают ряд жителей Красноярского края. Грохот от перевозки тележек по складу слышен в квартире с шести утра до полуночи, говорит жительница Екатеринбурга.
Грохот от тележек на складах в считаных метрах от подъездов слышен с шести утра до полуночи.
Поступает очень много таких жалоб из всех регионов России, говорит зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Люди пишут, что пункты зачастую работают круглосуточно, создают шум, в том числе в ночное время. Рядом с ними собираются курьеры, ожидая выдачи заказов. Они мусорят, курят, шумят — в том числе на детских площадках и у входов в подъезды. «При этом оперативно реагировать на такие ситуации у органов публичной власти возможности нет из-за их стихийного характера», — отмечает депутат. Она направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой, поскольку такие пункты-склады являются источником массового и постоянного нарушения санитарных норм, рассмотреть возможность внесения изменений в санПиН, запретив размещение подобных пунктов в многоквартирных домах. «Российская газета» направила запрос в Роспотребнадзор.
В правовом поле управляющей компании с этим явлением бороться сложно, считает гендиректор УК «Управление комфортом» (Санкт-Петербург) Сергей Могилевец.
Если есть поддержка собственников жилья, то попробовать нужно. Был опыт найти решение с привязкой к тому, что территория двора используется для коммерческих целей. «Собирали волну жителей, встречались с собственником помещения (часто он не связан с арендатором) и говорили, что будет коллективный иск», — вспоминает он. В итоге арендатор съехал. С другой стороны, если суд назначит экспертизу, а позже он будет проигран управляющей компанией, появятся дополнительные непрофильные расходы. Плюс это отнимает много времени и невосполнимого человеческого ресурса, отмечает Могилевец.
Ограничить в правах торговлю УК и жители не могут, но на общедолевой собственности решением общего собрания можно ограничить въезд большегрузов на территорию, особенно если это торговая сеть, считает председатель правления ТСЖ «Ставрово — № 13» (Владимирская область) Андрей Фролов. Проблему можно урегулировать в рамках действующего законодательства, уверен директор дирекции по правовым вопросам «Группы “КОМФОРТ” Николай Яценко. Например, законодательство запрещает делать погрузку и выгрузку товара из машин со двора, на это можно жаловаться в надзорные органы. Собственники как владельцы придомовой территории вправе на общем собрании установить правила пользования этой территорией и ввести запрет на езду на электрических мобильных средствах передвижения. Разрешить курьерам передвигаться исключительно пешком, ведя “в поводу” велосипед или самокат.
В жилых зданиях, за небольшим исключением, не разрешается устраивать склады.
В данной ситуации жителям нужно, в первую очередь, обратиться в управляющую организацию, сообщив о неудобствах, вызванных действиями курьеров, и совместно зафиксировать нарушения покоя и тишины, порчи общего имущества, нарушение порядка загрузки продукции и выдачи заказов со стороны двора, где также находятся входы в жилые помещения, советует зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян. Управляющая организация может потребовать от нарушителя соблюдения правил использования общего имущества в доме. А собранные доказательства (акты и фотоснимки с нарушениями, коллективные обращения, претензии от управляющей организации) могут быть использованы при обращении в суд. Кроме того, можно решить вопрос об ограничении использования придомового земельного участка. Если участок официально образован и принадлежит собственникам, они принимают на общем собрании решение об установке ограждения и шлагбаума и ограничении использования двора. Если не образован, можно обратиться в местную администрацию с просьбой организовать парковочные места или временное ограничение на проезд грузовиков.
Также, отмечает Киракосян, жители могут обратиться в Роспотребнадзор и МЧС для проверки законности деятельности таких складов и действий курьеров. «Дело в том, что в жилых зданиях не допускается размещать объекты складского назначения, за небольшим исключением. За нарушения предусмотрена административная ответственность. И в практике есть примеры, когда проверяющие приостанавливают работу дарксторов», — поясняет юрист.
Здесь проблема баланса интересов в использовании частного и общественного пространства, считает президент Ассоциации АКОН Никита Чулочников. Там, где сильное городское комьюнити, собственники в доме организованы, отработана процедура проведения общих собраний и сама конфигурация дома изначально предполагает контроль доступа внутри и придомовой территории (например, концепция застройки «дом без машин»), там больше контроля за деятельностью собственников коммерческих помещений. Решением общего собрания их могут ограничивать в использовании мест общего пользования в доме и придомовой территории в коммерческих целях, чтобы не создавать неудобства жителям. Чаще всего это дом под управлением товарищества собственников жилья, и таких домов немного. В остальных домах ситуация может быть иной. Современные коммерческие сервисы, построенные на массовом обслуживании людей (например, домовая кухня с производством и доставкой быстрого питания), при слишком большом масштабе своей деятельности могут создавать значительное неудобство жителям.
«Мы давно предлагаем законодателям регулировать подобные вопросы включением в устав муниципального образования правил для работы подобных коммерческих сервисов, расположенных на муниципальной земле, и регламентации в уставе многоквартирного дома деятельности коммерческих объектов, расположенных на придомовой территории, при использовании мест общего пользования, и принятие его на общем собрании собственников, — говорит Чулочников. — Для облегчения работы ТСЖ и управляющей компании в решении данного вопроса необходимо провести обобщение подобных практик в разных регионах и утверждение положений типового устава дома приказом минстроя».