ZDF узнала, что у Volkswagen украли 19 тыс. файлов с техническими данными

Der Spiegel и ZDF со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности высказали предположение, что злоумышленники могли быть связаны с Китаем. В числе доказательств они называли китайские IP-адреса, характерное шпионское ПО, а также время, в которое хакеры обычно совершали атаки. Посольство Китая в Германии уже назвало эти обвинения возмутительными и заявило, что осуждает любые формы кибершпионажа.