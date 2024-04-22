ВТБ прогнозирует рост выдач розничных кредитов в России в апреле почти на 11%

Сам ВТБ планирует выдать в апреле более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года. Более половины (134 млрд рублей) придется на ипотеку, 65 млрд рублей — на кредиты наличными и 55 млрд рублей — на автокредиты. Всего за четыре месяца года розничные клиенты ВТБ, по планам госбанка, оформят кредиты более чем на 774 млрд рублей, что на 14% превысит результат аналогичного периода прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц в ВТБ вырос на 2,6% и на начало апреля составил 6,26 трлн рублей, из которых 4 трлн пришлось на ипотеку. По оценке ВТБ, общий объем рыночного портфеля розничных кредитов на начало апреля составил 36,4 трлн рублей.