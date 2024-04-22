ВТБ прогнозирует рост выдач розничных кредитов в России в апреле почти на 11%

Общерыночные выдачи розничных кредитов в России в апреле 2024 года без учета POS-кредитования превысят 1,4 трлн рублей, что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года, прогнозируют в ВТБ. Основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека. По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, что почти на 4% выше результатов января-апреля 2023 года.
Что касается ипотеки, то, по прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей — вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. «Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%. Многие клиенты, планировавшие улучшить свои жилищные условия в этом году, будут стремиться провести сделки до конца первого полугодия», — отмечают в ВТБ.
На этом фоне максимальная активность заемщиков будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться». Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних, так как в июле 2024 года должна будет закончить свое действие льготная ипотека.
Сам ВТБ планирует выдать в апреле более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года. Более половины (134 млрд рублей) придется на ипотеку, 65 млрд рублей — на кредиты наличными и 55 млрд рублей — на автокредиты. Всего за четыре месяца года розничные клиенты ВТБ, по планам госбанка, оформят кредиты более чем на 774 млрд рублей, что на 14% превысит результат аналогичного периода прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц в ВТБ вырос на 2,6% и на начало апреля составил 6,26 трлн рублей, из которых 4 трлн пришлось на ипотеку. По оценке ВТБ, общий объем рыночного портфеля розничных кредитов на начало апреля составил 36,4 трлн рублей.