Вдвое из ларца: ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить до 12%

На данный момент при ключевой ставке в 16% банки выдают так называемую рыночную ипотеку под 16,5−25% годовых («Известия» изучили условия кредитных организаций). То есть всё равно 12% выглядят достаточно льготным вариантом. Но что будет дальше? В соответствии с последним среднесрочным прогнозом ЦБ ключевая ставка в этом году будет находиться в диапазоне 13,2−15,5%, в следующем — 8−10%. Но это при условии, что в 2024-м удастся добиться снижения инфляции до 4−4,5%, в 2025-м — до 4% и сохранения на этом уровне в дальнейшем.