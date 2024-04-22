Вдвое из ларца: ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить до 12%

С одной стороны, такой уровень позволит отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость с инвестиционными целями. С другой — снизить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.
От шести и старше
Продлить программу семейной ипотеки (истекает 1 июля 2024-го) до 2030 года поручил президент Владимир Путин. Причем он отметил, что если заемщики воспитывают ребенка до шести лет, условия для них должны сохраниться. Сейчас семейная ипотека выдается под 6%. Минфин готовит предложения по условиям для семей с детьми старше шести лет, рассказал в недавнем интервью «Интерфаксу» глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, главной задачей программы остается стимулирование семей с детьми улучшать жилищные условия.
Сейчас обсуждается несколько вариантов, один из них — повышение ставки до 12% для семей с детьми старше шести лет, рассказали источники «Известий», близкие к Минфину. Причем такой уровень обсуждается для всего срока до 2030 года, сообщил один из собеседников «Известий».
Как пояснил источник редакции на финансовом рынке, в текущих условиях подобный уровень выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой. И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость, пояснил он.
В сравнении с рынком
На данный момент при ключевой ставке в 16% банки выдают так называемую рыночную ипотеку под 16,5−25% годовых («Известия» изучили условия кредитных организаций). То есть всё равно 12% выглядят достаточно льготным вариантом. Но что будет дальше? В соответствии с последним среднесрочным прогнозом ЦБ ключевая ставка в этом году будет находиться в диапазоне 13,2−15,5%, в следующем — 8−10%. Но это при условии, что в 2024-м удастся добиться снижения инфляции до 4−4,5%, в 2025-м — до 4% и сохранения на этом уровне в дальнейшем.
— Если планы ЦБ реализуются и ставки по ипотеке упадут, можно будет рефинансироваться, — напоминает один из собеседников «Известий» на финансовом рынке.
Он также подчеркнул, что в случае рождения еще одного ребенка родители смогут взять семейную ипотеку под 6%. Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов тоже полагает, что вариант с рефинансированием может быть актуальным. Он высказал мнение, что в случае смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) государство может и просто изменить ставки.
В пресс-службе Минфина заявили, что окончательные предложения еще не сформированы. Пресс-служба Минстроя также сообщила, что проработка вопроса ведется совместно с заинтересованными ведомствами и организациями, а также с учетом мнения профессионального сообщества.
— Говорить о конкретных параметрах адресности до формирования консолидированной позиции и приятия итоговых решений преждевременно, — подчеркнули в Минстрое.
В ЦБ не ответили на запрос «Известий», однако представители регулятора неоднократно заявляли о том, что ипотека с господдержкой должна стать более адресной.
Много или мало?
По мнению председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, 12% для семейной ипотеки с детьми старше шести лет — много, особенно для регионов с низкими доходами населения.
— Такую ставку можно установить для Москвы, Московской области и других регионов с высокими доходами при условии снижения по мере смягчения ДКП и уменьшения ключевой ставки. При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями».
На данный момент 12% выглядит значительно лучше, чем 17%, под которые в наиболее благоприятном случае можно получить кредит на рыночных условиях. Такой уровень позволит снизить спрос на семейную ипотеку по сравнению с нынешним, считает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Под 12% кредиты будут брать те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, добавил он.
— При этом Минфину также важно снизить нагрузку на бюджет из-за субсидирования процентных ставок (компенсация банкам разницы между льготной ставкой и рыночной. — «Известия»). Уровень в 12% позволяет этого добиться, — считает эксперт.
По его словам, двоякость ситуации в том, что, с одной стороны, семейная ипотека призвана стимулировать рождаемость, но с другой — льготные программы привели к резкому росту цен на жилье, что негативно отразилось на его доступности и инфляции.
— Поэтому финансовое ведомство ищет вариант, который сбалансировал бы ситуацию и всех удовлетворил, — подчеркнул Андрей Столяров.
А Геннадий Фофанов уверен, что ставка в 12% слишком мала, если Минфин хочет добиться цели, которую неоднократно декларировал, — снижения в новых выдачах ипотеки доли кредитов с господдержкой с 90 до 25%.
— Доля семейной ипотеки в продажах новостроек превышает 50%, поэтому сворачивание остальных программ при сохранении такой привлекательной ставки для семей оставляет широкие возможности брать ипотечный кредит, — аргументировал эксперт.
Он отметил, что уровень в 12% будет заградительным для тех, чьи дети подросли, а моментального эффекта по снижению доли субсидируемой ипотеки не получится. Но Геннадий Фофанов предположил, что в долгосрочной перспективе это действительно может снизить расходы бюджета на субсидирование ставок и одновременно простимулирует россиян вступать в брак и рожать детей, так как ставка под 6% становится всё более привлекательной.