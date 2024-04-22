Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВТБ считают, что юань займет около трети в валютных сбережениях россиян к концу года

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков прогнозирует, что сбережения россиян в китайской валюте к концу 2024 года могут достичь 90 млрд юаней.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сбережения россиян в китайской валюте к концу 2024 года могут достичь 90 млрд юаней, что составит около 30% от всех валютных сбережений физических лиц в банках РФ. Такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«По прогнозам банка, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель — достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения», — привела пресс-служба банка слова Горшкова.

Сам банк планирует к концу года занять 25% рынка пассивов физлиц в китайских юанях и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней. При этом за 2023 год средний чек одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты, подсчитали в ВТБ.

Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на короткие и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

Что же касается рублевых сбережений, то с начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 12% или на 760 млрд рублей, до 7 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка составил 7,6 трлн, показав рост с начала года на 11%.