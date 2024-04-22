В ВТБ считают, что юань займет около трети в валютных сбережениях россиян к концу года

Сам банк планирует к концу года занять 25% рынка пассивов физлиц в китайских юанях и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней. При этом за 2023 год средний чек одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты, подсчитали в ВТБ.