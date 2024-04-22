В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами

На интернет-площадке РоАД дилеры смогут продавать и покупать новые и подержанные машины, также на сайте будут проводить аукционы битых машин. Члены РоАД смогут размещать объявления на платформе за 500 ₽, для сторонних юрлиц услуга будет стоить 1 тыс. руб.
Пользователи сервиса смогут не только продать или приобрести автомобиль, но и застраховать его, поставить на учет в ГИБДД и заказать доставку. У физических лиц доступа на площадку не будет.
Стоимость запуска проекта составляет 60−100 млн руб., большая часть средств пойдет на развитие IT-инфраструктуры, заявил глава ассоциации «Российские автодилеры». По его словам, на данный момент объединение ищет инвестора для проекта и привлекает региональных дилеров на новую площадку.
РоАД запустит сервис до конца 2024 года.
В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года. Только в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 штук новых легковых автомобилей. Всего за первые три месяца 2024 года по подсчетам РБК было продано около 356 тыс. легковых автомобилей.
При этом в первом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 171,3 тыс. легковых машин, в 2022 году — 227,3 тыс., в 2021 году — 349,8 тыс.