В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами

В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года. Только в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 штук новых легковых автомобилей. Всего за первые три месяца 2024 года по подсчетам РБК было продано около 356 тыс. легковых автомобилей.