В России появится штраф за неправильное обращение с навозом, повлекшее эпидемии

Так, за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза или помета устанавливается штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 50 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 до 350 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 60 до 70 тыс. рублей, для юрлиц — от 350 до 450 тыс. рублей.
Если действия по несоблюдению требований привели к причинению вреда здоровью людей, окружающей среде и к возникновению эпидемии, то штраф для должностных лиц составит от 50 до 60 тыс. рублей, для ИП — от 80 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 600 тыс. рублей. Во всех трех случаях для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Помимо этого, штраф также будет налагаться за порчу плодородного слоя почвы из-за неправильного обращения с побочными продуктами животноводства. Его максимальный размер по этой статье для юридических лиц составит до 80 тыс. рублей. Также в качестве наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.