В России появится штраф за неправильное обращение с навозом, повлекшее эпидемии

Так, за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза или помета устанавливается штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 50 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 до 350 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 60 до 70 тыс. рублей, для юрлиц — от 350 до 450 тыс. рублей.