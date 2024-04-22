Тревожное спокойствие: нефтяной рынок ждет, что случится на Ближнем Востоке

В настоящее время на нефтяном рынке наблюдается тревожное спокойствие. В пятницу в Тегеране озвучили результаты израильского удара по иранской территории. Палата представителей США ввела новые санкционные меры в отношении нефтяного сектора Ирана. Соответствующий законопроект могут одобрить в Сенате в течение нескольких дней.
Финансисты пребывают в оптимистичном настрое в отношении нефти Brent. Они выражают его скупкой контрактов с целью получения прибыли от любого скачка цен. Рынки демонстрируют бычий настрой. Приносящие прибыль при росте цен нефтяные опционы call торгуются с премией в сравнении с опционами put.
Руководитель отдела товарных стратегий ING Groep NV Уоррен Паттерсон отметил, что, судя по ценам, нефтяной рынок сейчас не очень обеспокоен растущими рисками и напряженностью на Ближнем Востоке. Он полагает, что перед тем, как отреагировать, трейдерам нужно увидеть и оценить влияние санкций Вашингтона.
Также на текущей неделе ожидается публикация экономических данных в США. В частности по инфляции от ФРС, которые позволят сделать выводы о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора.
Кроме того, крупнейшие нефтяные компании, в том числе, Total Energies SE, Chevron Corp, Exxon Mobil Corp, Reliance Industries Ltd и Cnooc Ltd опубликуют отчетность. Наблюдается стабилизация доходов, поэтому в текущем квартале добыча будет в центре внимания.
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