Тревожное спокойствие: нефтяной рынок ждет, что случится на Ближнем Востоке

Руководитель отдела товарных стратегий ING Groep NV Уоррен Паттерсон отметил, что, судя по ценам, нефтяной рынок сейчас не очень обеспокоен растущими рисками и напряженностью на Ближнем Востоке. Он полагает, что перед тем, как отреагировать, трейдерам нужно увидеть и оценить влияние санкций Вашингтона.