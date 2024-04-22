Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода

Новое руководство ОСК поменяло почти всех директоров ключевых верфей. Первым в декабре 2023-го своей должности лишился бывший глава Адмиралтейских верфей Андрей Веселов. Один из крупнейших заводов в России специализируется на строительстве неатомных подводных лодок для Минобороны и зарубежных заказчиков, строит дизельные ледоколы проекта 21180 для ВМФ, большие морозильные рыболовные траулеры ST-192 для Русской рыбопромышленной компании, а летом 2022 года сдал Росгидромету ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Завод долгое время считался «эталонным» предприятием в периметре ОСК, но после получения рыболовных заказов начал испытывать финансовые проблемы. С 1 декабря Веселов в связи со снижением загрузки завода отправил в простой около 180 человек, после чего потерял должность по решению совета директоров ОСК.