«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской Kappa

Средняя площадь магазина Kappa может составлять около 300 кв. м — это оптимальный вариант для обеспечения полного ассортимента продукции, полагает эксперт. Сумма инвестиций в одну точку может варьироваться в зависимости от состояния и расположения помещения, а также от масштаба ремонтных работ, продолжает Хакбердиева. В среднем это 10−45 тыс. руб. за 1 кв. м, уточняет она. Исходя из этого, открытие одного магазина Kappa обойдется «Спортмастеру» без учета ассортимента примерно в 3−13,5 млн руб. По оценке Хакбердиевой, для достижения заметной доли на рынке необходимы «десятки точек» по всей России в ключевых регионах и крупных городах.