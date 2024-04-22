СПБ Биржа восстанавливает доступ подсанкционных брокеров к торгам

В марте 2024 года пресс-служба площадки сообщила Frank Media, что она сосредоточится на IPO подсанкционных российских компаний. Как отметили в организации, у СПБ Биржи есть «готовая инфраструктура, чтобы проводить размещения ценных бумаг таких эмитентов». Тем не менее, из-за ранней приостановки участия крупнейших брокеров в торгах из-за введенных против них ограничений, розничные инвесторы в действительности не могут участвовать в анонсированных IPO, отмечает Forbes. В частности, в торгах на бирже не могут участвовать клиенты брокеров Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф. Клиенты «Финам» могут только закрыть имеющиеся позиции.