СПБ Биржа восстанавливает доступ подсанкционных брокеров к торгам

СПБ Биржа допустит к торгам всех российских брокеров, в том числе попавших под санкции, сообщает Forbes со ссылкой пресс-службу площадки. В частности, брокеры ВТБ и Альфа-Банка уже стали участниками торгов и восстанавливают инфраструктуру, чтобы вернуть возможность своим клиентам совершать сделки на бирже.
СПБ Биржа прекратила работать с брокерами и другими подсанкционными компаниями, чтобы снизить собственные риски попасть под ограничительные меры, еще в 2022 году. Однако в ноябре 2023 года уже против самого оператора торгов были введены санкции США.
В марте 2024 года пресс-служба площадки сообщила Frank Media, что она сосредоточится на IPO подсанкционных российских компаний. Как отметили в организации, у СПБ Биржи есть «готовая инфраструктура, чтобы проводить размещения ценных бумаг таких эмитентов». Тем не менее, из-за ранней приостановки участия крупнейших брокеров в торгах из-за введенных против них ограничений, розничные инвесторы в действительности не могут участвовать в анонсированных IPO, отмечает Forbes. В частности, в торгах на бирже не могут участвовать клиенты брокеров Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф. Клиенты «Финам» могут только закрыть имеющиеся позиции.
Первый подсанкционным эмитентом, который выйдет на IPO на СПБ бирже, может стать крупнейший производитель российской микроэлектроники — группа компаний «Элемент», ранее писали «РБК Инвестиции». Головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон».