«Шашлычный набор» в апреле подорожал на 11%

Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг — 289 рублей. Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя.
«На старт шашлычного сезона традиционно существенное влияние оказывает погодный фактор. В этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным», — пояснили эксперты.
Также в этом году Пасха пройдет только 5 мая. Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста, обратили внимание в «Платформе ОФД».
Если мясо для шашлыков чаще покупают офлайн, то другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, всё больше приобретают в онлайне: доля таких продаж в апреле превысила 20%, тогда как в прошлом году была на уровне 15%.