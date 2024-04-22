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«Шашлычный набор» в апреле подорожал на 11%

В апреле этого года «шашлычный набор» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2917 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД». Общий объем продаж «шашлычного набора» 1—18 апреля оказался ниже уровня прошлого года на 31%, отметили там.

Источник: РИА "Новости"

Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг — 289 рублей. Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя.

«На старт шашлычного сезона традиционно существенное влияние оказывает погодный фактор. В этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным», — пояснили эксперты.

Также в этом году Пасха пройдет только 5 мая. Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста, обратили внимание в «Платформе ОФД».

Если мясо для шашлыков чаще покупают офлайн, то другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, всё больше приобретают в онлайне: доля таких продаж в апреле превысила 20%, тогда как в прошлом году была на уровне 15%.