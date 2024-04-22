Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на такой скачок в поставках повлиял начавшийся как раз в марте рост глобальных цен на алюминий. «Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России», — добавил он.