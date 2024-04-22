Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия же традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году.
При этом в марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении.
Близкие к текущим объемы Корея покупала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого — лишь в 2012 году. При этом мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия.
Такой объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с 22 тысячами тонн.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на такой скачок в поставках повлиял начавшийся как раз в марте рост глобальных цен на алюминий. «Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России», — добавил он.