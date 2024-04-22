Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина

«Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения», — заявила Саратцева в ходе выступления на форуме «Иннопром. Центральная Азия». В презентации Роскачества со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices уточняется, что у России по этому показателю 17-е место в мире, а средняя цена одного литра в январе этого года составила 55,2 рубля.