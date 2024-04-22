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«Россети» переводят корпоративные коммуникации на платформу от VK

На первом этапе проекта к новым сервисам планируется подключить 100 тыс. сотрудников холдинга.

Источник: Reuters

Для организации корпоративных коммуникаций «Россети» выбрали решения платформы VK WorkSpace — электронную почту, мессенджер и видеозвонки для совместной работы. Приобретенное программное обеспечение доступно как с десктопных, так и мобильных устройств.

Сервисами платформы VK WorkSpace по модели on-premises будут пользоваться все дочерние и зависимые общества группы. Первым к внедрению приступит материнская компания — ПАО «Россети», чьи пользователи будут подключены к сервисам, через приложение VK Teams до конца 2024 года, а к почтовому сервису до середины 2025 года.

«Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям Группы передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, в ее состав входят 45 дочерних и зависимых общества, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.