«Россети» переводят корпоративные коммуникации на платформу от VK

Сервисами платформы VK WorkSpace по модели on-premises будут пользоваться все дочерние и зависимые общества группы. Первым к внедрению приступит материнская компания — ПАО «Россети», чьи пользователи будут подключены к сервисам, через приложение VK Teams до конца 2024 года, а к почтовому сервису до середины 2025 года.