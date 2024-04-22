Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина

Так, с начала следующего месяца и до конца года ставка составит 119 рублей за литр, в 2025-м — 124 рубля, в 2026-м — 129 рублей. Ранее планировалось установить акцизы на уровне 141, 147 и 153 рубля соответственно.
Ставка акциза на крепленое (ликерное) вино с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля.
При этом производители крепленых вин на территории России не будут должны вносить авансовый платеж по акцизу.
Первоначальная редакция закона содержала только норму о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Депутаты Госдумы в рамках второго чтения поддержали ряд поправок, направленных на поддержку отечественного виноделия.