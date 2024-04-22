Правительство поддержало законопроект о продлении семейной ипотеки

«Сегодня комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала разработанной во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания президента РФ Федеральному собранию проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей», — рассказал Жуков.