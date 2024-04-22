Правительство поддержало законопроект о продлении семейной ипотеки

«Сегодня комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала разработанной во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания президента РФ Федеральному собранию проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей», — рассказал Жуков.
Он отметил, что данная мера очень востребована, а также добавил, что в Госдуме законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Данная инициатива разработана министерством финансов РФ. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для его реализации потребуется допрасходов федерального бюджета на 2024−2026 годы в общем объеме 647,5 миллиарда рублей.
Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ей можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.