Потанин: «Норникель» создаст СП с Китаем для строительства нового завода

«Мы переносим в Китай центр решения экологической проблемы, где для этого есть более технологичные сценарии. Побочным продуктом при производстве может быть серная кислота, этот продукт востребован на китайском рынке, мы сможем его там продавать. Кроме экономических соображений такая схема целесообразна и с точки зрения экологии: мы ничего не будем закапывать в нашу тундру, нашим потомкам лет через сто это не придется откапывать», — утверждает он.