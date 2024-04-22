Потанин: «Норникель» создаст СП с Китаем для строительства нового завода

Как рассказал бизнесмен, санкционное давление заставило «Норникель» задуматься над тем, как правильнее доставлять товар до рынков сбыта. «Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае. Это позволит нам приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. А китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай», — пояснил предприниматель.
По его словам, на Китай приходится 50% потребления никеля и меди. С учетом отказа Европы и Америки от продукции «Норникеля» на КНР будет приходится более половины продаж компании. Сотрудничество с китайской стороны также поможет решить проблему экологии, рассчитывает Потанин.
«Мы переносим в Китай центр решения экологической проблемы, где для этого есть более технологичные сценарии. Побочным продуктом при производстве может быть серная кислота, этот продукт востребован на китайском рынке, мы сможем его там продавать. Кроме экономических соображений такая схема целесообразна и с точки зрения экологии: мы ничего не будем закапывать в нашу тундру, нашим потомкам лет через сто это не придется откапывать», — утверждает он.
Президент «Норникеля» ушел от ответа на вопрос о том, кто будет партнером компании в СП. «Во-первых, он (проект.— “Ъ”) недостаточно еще доработан. Во-вторых, сообщать детали в нынешней ситуации небезопасно. По крайней мере, до тех пор, пока процесс не станет необратимым и мы не получим конкретные результаты», — добавил Владимир Потанин.
В декабре 2023 года «Ъ» выяснил, что ЛУКОЙЛ и «Норникель» создают крупный нефтегазовый кластер, куда уже вошли пять участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. На текущий момент ресурсная база проекта составляет около 500 млрд кубометров газа и 80 млн т нефти. «Норникель» вот уже несколько лет ищет возможности увеличения ресурсной базы по газу для снабжения своих новых проектов в Норильском промышленном районе.