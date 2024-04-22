Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Согласно данным ЦБ РФ на сентябрь 2023-го, суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 трлн рублей. А общий размер просроченных обязательств по отношению к началу прошлого года увеличился с 1,08 до 1,11 трлн рублей.



«В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023 год. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года», — сообщают авторы инициативы.



Также в документе подчеркивается, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств.



«Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 млн человек, а категория граждан с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн», — говорится в документе.