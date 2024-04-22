Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2024

«Форум — глубоко содержательное мероприятие, проводимое на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнерами на взаимовыгодной основе и в соответствии с принципами многополярного мира. Сегодня работа Форума как никогда актуальна. Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.