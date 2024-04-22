Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда

Траты Индии по сравнению с 2022 годом выросли на 4,2%. Это связано в первую очередь с ростом оперативных расходов и вложений в персонал — в 2023 году они составили почти 80% всего военного бюджета. По оценке экспертов, это соответствует приоритету правительства — он состоит в том, чтобы повышать оперативную готовность своих войск на фоне напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном. Порядка 20% бюджета приходится на военные закупки — три четверти этих средств пошло на приобретение техники собственного производства. Это указывает на то, что цель Индии — стать самостоятельной страной в разработке и производстве оружия, отмечается в докладе.