Международный инвестиционный банк перенес свою штаб-квартиру из Венгрии в Россию

«Международный инвестиционный банк сообщает, что в соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка — г. Москва, Российская Федерация», — отмечается в сообщении.
12 апреля 2023 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против МИБ и его руководителей — двух граждан России и одного гражданина Венгрии. Минфин утверждал, что МИБ «позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для деятельности Кремля по оказанию вредоносного влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах, а также может использоваться для коррупции и незаконного финансирования, включая обход санкций». На следующий день после этого Венгрия объявила, что прекращает свое участие в деятельности кредитно-финансового учреждения.
МИБ был учрежден в 1970 году в рамках Совета экономической взаимопомощи для предоставления кредитов странам — членам организации. В последние годы из него вышли, в частности, Чехия и Словакия. После выхода из его состава стран Центральной Европы членами банка остаются Вьетнам, Куба, Монголия и Россия. Намерение присоединиться к нему выражала Сербия.