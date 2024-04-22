Международный инвестиционный банк перенес свою штаб-квартиру из Венгрии в Россию

12 апреля 2023 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против МИБ и его руководителей — двух граждан России и одного гражданина Венгрии. Минфин утверждал, что МИБ «позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для деятельности Кремля по оказанию вредоносного влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах, а также может использоваться для коррупции и незаконного финансирования, включая обход санкций». На следующий день после этого Венгрия объявила, что прекращает свое участие в деятельности кредитно-финансового учреждения.