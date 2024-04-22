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Маркировка добавила в бюджет около 800 млрд рублей налогов

Налоговые поступления в бюджет от системы маркировки с начала ее внедрения в 2019 году до конца 2023 года составили около 800 млрд рублей. Порядка 30% из них пришлось на табачную продукцию, было закрыто 45 нелегальных производств. Об этом «РГ» рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, фискальный эффект от внедрения маркировки наиболее ощутим. В первую очередь задача системы — создать цифровую модель рынка: кто производит товар, как он двигается, где и по каким ценам продается.

Эти данные используются в интересах государства, бизнеса и потребителей. Государство, в частности, может на основе точных и актуальных данных принимать верные управленческие решения. Дубин привел в пример пандемию коронавируса, когда маркировка помогала распределять вакцины.

Бизнесу, по его словам, маркировка позволяет нарастить прибыль. «Мы видим большое количество подтверждений этому: во всех отраслях, где была внедрена маркировка, в течение двух лет после этого прибыльность продаж выросла», — отметил Дубин.

Потребитель, в свою очередь, с помощью системы маркировки может проверить товар, узнать его сроки годности и другую информацию. «Основной канал коммуникации с потребителем — это приложение, оно было скачано уже около 20 миллионов раз», — добавил Дубин. С 1 апреля начался новый этап внедрения системы — в магазинах и общепите кассы начали автоматически блокировать продажи просроченной и нелегальной продукции. Эксперимент по таким блокировкам был запущен в прошлом году, за первый месяц его работы в одной из торговых сетей продажи продажи просроченных товаров сократились в 30 раз, отметил Дубин.