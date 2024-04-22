Маркировка добавила в бюджет около 800 млрд рублей налогов

По его словам, фискальный эффект от внедрения маркировки наиболее ощутим. В первую очередь задача системы — создать цифровую модель рынка: кто производит товар, как он двигается, где и по каким ценам продается.
Эти данные используются в интересах государства, бизнеса и потребителей. Государство, в частности, может на основе точных и актуальных данных принимать верные управленческие решения. Дубин привел в пример пандемию коронавируса, когда маркировка помогала распределять вакцины.
Бизнесу, по его словам, маркировка позволяет нарастить прибыль. «Мы видим большое количество подтверждений этому: во всех отраслях, где была внедрена маркировка, в течение двух лет после этого прибыльность продаж выросла», — отметил Дубин.
Потребитель, в свою очередь, с помощью системы маркировки может проверить товар, узнать его сроки годности и другую информацию. «Основной канал коммуникации с потребителем — это приложение, оно было скачано уже около 20 миллионов раз», — добавил Дубин. С 1 апреля начался новый этап внедрения системы — в магазинах и общепите кассы начали автоматически блокировать продажи просроченной и нелегальной продукции. Эксперимент по таким блокировкам был запущен в прошлом году, за первый месяц его работы в одной из торговых сетей продажи продажи просроченных товаров сократились в 30 раз, отметил Дубин.