Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту

Компания работала в России более 30 лет, при этом основатели компании еще с 1970-х обменивались опытом с некоторыми советскими учеными и институтами. Свой первый актив в России Knauf приобрела в 1993 году, это были акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее у компании появились заводы в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и других областях.