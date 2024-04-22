Каким будет курс рубля 23 апреля

Российский рынок акций начал неделю сдержанной динамикой. Геополитическая премия в нефти сократилась на сигналах деэскалации ближневосточной напряженности, при этом на Западе активизировалась санкционная риторика в отношении России. Тем не менее индекс Мосбиржи продолжил курсировать на максимумах с начала 2022 года.
Внешний фон был нейтральным. Народный Банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45%. В США к переносу ожиданий по снижению ставки ФРС на осень прибавились неубедительные результаты сезона квартальных отчетностей.
Во вторник станут известны первые индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Квартальные финотчеты представят Visa, Tesla, PepsiCo, General Electric. Северсталь обнародует финансовые и операционные результаты за I кв., совет директоров Татнефти обсудит выплату дивидендов.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 апреля — 3400−3500 п.
Рубль в начале недели преимущественно нес потери к доллару, который сместился к 93,5. Давление формируют активизация санкционной риторики, неопределенность вокруг продления нормативов возврата выручки для экспортеров и сильный доллар. Индекс DXY устойчиво держится на максимумах года у 106 пунктов. Приближение пика налогового периода выражается в эпизодических импульсах укрепления рубля, но в целом в текущей ситуации фактор фискальных платежей лишь сдерживает ослабление нацвалюты. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.
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