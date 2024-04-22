Каким будет курс рубля 23 апреля

Рубль в начале недели преимущественно нес потери к доллару, который сместился к 93,5. Давление формируют активизация санкционной риторики, неопределенность вокруг продления нормативов возврата выручки для экспортеров и сильный доллар. Индекс DXY устойчиво держится на максимумах года у 106 пунктов. Приближение пика налогового периода выражается в эпизодических импульсах укрепления рубля, но в целом в текущей ситуации фактор фискальных платежей лишь сдерживает ослабление нацвалюты. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.