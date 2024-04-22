Какие пункты в договоре не стоит подписывать покупателю жилья

По-прежнему довольно распространена практика, когда продавец предлагает не указывать в договоре полную стоимость, а часть провести через отдельное соглашение, например, за неотделимые улучшения. Обычно продавцы это делают для занижения своей налогооблагаемой базы. «В этом случае для покупателя риск заключается в том, что в случае оспаривания сделки и признания ее недействительной сложнее будет вернуть себе обратно полную сумму», — объясняет эксперт. Суды зачастую ограничиваются только той суммой, которая была указана в договоре купли-продажи, а по наличной части придется обращаться с отдельным требованием.