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Какие пункты в договоре не стоит подписывать покупателю жилья

Договор о купле-продаже квартиры, как правило, состоит из многих пунктов. Каким из них покупателю стоит уделить особое внимание во избежание крупных неприятностей. Об этом рассказал Финансам Mail. Ru юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов.

Источник: РИА "Новости"

1. Условие о заниженной цене

По-прежнему довольно распространена практика, когда продавец предлагает не указывать в договоре полную стоимость, а часть провести через отдельное соглашение, например, за неотделимые улучшения. Обычно продавцы это делают для занижения своей налогооблагаемой базы. «В этом случае для покупателя риск заключается в том, что в случае оспаривания сделки и признания ее недействительной сложнее будет вернуть себе обратно полную сумму», — объясняет эксперт. Суды зачастую ограничиваются только той суммой, которая была указана в договоре купли-продажи, а по наличной части придется обращаться с отдельным требованием.

2. О полной предоплате переводом/передачей денег продавцу

В этом случае, по словам Молчанова, покупатель рискует тем, что после получения денег продавец просто пропадет, и получать квартиру возможно будет только через длительный судебный процесс- и то не факт. Всегда лучше предусмотреть такой порядок расчетов, при котором деньги до момента государственной регистрации права собственности покупателя на квартиру будут храниться в банке (аккредитив или ячейка).

3. Пункты с общими фразами о том, что квартира находится в удовлетворительном состоянии, и покупатель претензий не имеет

«Всегда лучше описывать состояние объекта подробно, если только вы не покупаете “голые стены”», — предупреждает специалист. Потому что, если потом продавец что-то разломает или вынесет из квартиры до момента завершения сделки, доказать наличие иных договоренностей между продавцом и покупателем будет практически невозможно.

4. Пункт с перечислением прописанных лиц в квартире

В идеале должен быть пункт о том, что в квартире никто не зарегистрирован по месту жительства и не сохраняет право пользования квартирой после ее продажи (ст. 558 ГК РФ).

В противном случае потом можно столкнуться «с суровой реальностью», в которой устные договоренности сторон не соблюдены, никто из квартиры не выписался, и придется выселять их через суд, а это «долго, неприятно и дорого», заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».