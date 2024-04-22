Какие пункты в договоре не стоит подписывать покупателю жилья

1. Условие о заниженной цене
По-прежнему довольно распространена практика, когда продавец предлагает не указывать в договоре полную стоимость, а часть провести через отдельное соглашение, например, за неотделимые улучшения. Обычно продавцы это делают для занижения своей налогооблагаемой базы. «В этом случае для покупателя риск заключается в том, что в случае оспаривания сделки и признания ее недействительной сложнее будет вернуть себе обратно полную сумму», — объясняет эксперт. Суды зачастую ограничиваются только той суммой, которая была указана в договоре купли-продажи, а по наличной части придется обращаться с отдельным требованием.
2. О полной предоплате переводом/передачей денег продавцу
В этом случае, по словам Молчанова, покупатель рискует тем, что после получения денег продавец просто пропадет, и получать квартиру возможно будет только через длительный судебный процесс- и то не факт. Всегда лучше предусмотреть такой порядок расчетов, при котором деньги до момента государственной регистрации права собственности покупателя на квартиру будут храниться в банке (аккредитив или ячейка).
3. Пункты с общими фразами о том, что квартира находится в удовлетворительном состоянии, и покупатель претензий не имеет
«Всегда лучше описывать состояние объекта подробно, если только вы не покупаете “голые стены”», — предупреждает специалист. Потому что, если потом продавец что-то разломает или вынесет из квартиры до момента завершения сделки, доказать наличие иных договоренностей между продавцом и покупателем будет практически невозможно.
4. Пункт с перечислением прописанных лиц в квартире
В идеале должен быть пункт о том, что в квартире никто не зарегистрирован по месту жительства и не сохраняет право пользования квартирой после ее продажи (ст. 558 ГК РФ).
В противном случае потом можно столкнуться «с суровой реальностью», в которой устные договоренности сторон не соблюдены, никто из квартиры не выписался, и придется выселять их через суд, а это «долго, неприятно и дорого», заключил эксперт.
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