Инвестиции «Интер РАО» в 2024 году могут вырасти в 2,7 раза

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Капитальные вложения группы «Интер РАО» в 2024 году прогнозируются на уровне 193,3 млрд рублей, что в 2,7 раза больше показателя за 2023 год, говорится в проекте годового отчета компании.
В 2021 году капитальные вложения «Интер РАО» составили 44,36 млрд рублей, в 2022 году — 64,37 млрд рублей, а по итогам 2023 года достигли 70,5 млрд рублей. В 2024 году 90,53 млрд рублей планируется инвестировать в новое строительство, 102,78 млрд рублей — в техническое перевооружение и реконструкцию.
Рост объема капитальных вложений группы в 2023—2024 годах связан с увеличением инвестиций в проекты модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, а также с началом реализации проекта по строительству Новоленской ТЭС в Якутии, поясняется в отчете.
Новоленская ТЭС мощностью 550 МВт строится в Ленске, начало поставки электроэнергии и мощности запланировано на 1 июля 2028 года. На электростанции будут установлены три энергоблока в составе паросиловых установок единичной мощностью 185 МВт. Это необходимая энергоинфраструктура для проекта Восточного полигона и освоения минерально-сырьевой базы в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия — в частности, проекта освоения одного из крупнейших в мире золоторудных месторождений Сухой лог, на которое приходится около 28% от всех запасов золота в России.