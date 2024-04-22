Инвестиции «Интер РАО» в 2024 году могут вырасти в 2,7 раза

Новоленская ТЭС мощностью 550 МВт строится в Ленске, начало поставки электроэнергии и мощности запланировано на 1 июля 2028 года. На электростанции будут установлены три энергоблока в составе паросиловых установок единичной мощностью 185 МВт. Это необходимая энергоинфраструктура для проекта Восточного полигона и освоения минерально-сырьевой базы в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия — в частности, проекта освоения одного из крупнейших в мире золоторудных месторождений Сухой лог, на которое приходится около 28% от всех запасов золота в России.