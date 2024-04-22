«Интеррос» обвинил «Русал» в повышении риска санкций для «Норникеля»

Одним из примеров занижения стоимости активов в деле названа продажа «Логистик-центра». Он на 100% принадлежал дочерней компании «Норникеля». В 2017-м его оценку провел Институт оценки собственности и финансовой деятельности. Стоимость компании на основе выручки должна бы составлять $12,25 млн, но с учетом риска сокращения заказов от «Норникеля» был применен затратный подход (стоимость активов за минусом обязательств), и размер оценки упал до $1,42 млн. За эту сумму «Логистик-центр» продали гендиректору Леониду Александрову. «Русал» утверждает, что средства на покупку топ-менеджеру одолжил близкий соратник Потанина Дмитрий Родов. По независимой оценке PwC, незадолго до сделки актив оценивался в $15,4 млн, сказано в материалах дела.