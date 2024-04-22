«Интеррос» обвинил «Русал» в повышении риска санкций для «Норникеля»

Компания «Интеррос» Владимира Потанина назвала необоснованным обвинения US Rusal (основной акционер — En+ Олега Дерипаски) в том, что некоторые активы «Норникеля» (бенефициарами которого являются «Интеррос» и «Русал») были распроданы по заниженной цене, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Речь идет о разбирательстве в Высоком суде Лондона по иску «Русала», поданного к Потанину (является гендиректором «Норникеля») в октябре 2022-го. Источник РБК, близкий к совету директоров «Норникеля», называл в числе утраченных активов «Русала» авиакомпанию NordStar, Промышленную строительно-монтажную компанию и оператора транспортно-логистических услуг «Логистик-центр». Эти же активы названы в судебных материалах, пишут «Ведомости».
«По всем указанным сделкам менеджмент “Норникеля” представил результаты проверки Комитету по аудиту при Совете директоров, не выявившей никаких нарушений или ущерба для компании. Считаем, что действия “Русала” направлены на усиление санкционных рисков для “Норникеля” с целью вынудить остальных акционеров компании предоставить “Русалу” дополнительные права, не предусмотренные корпоративным законодательством РФ», — сказано в заявлении «Интерроса».
Согласно материалам дела, перечисленные активы были выведены за периметр «Норникеля» без согласия акционеров, хотя по соглашению между ними отчуждению активов стоимостью более $5 млн должно согласовываться управляющим комитетом из трех представителей от каждого акционера, и любой мог наложить вето на сделку.
Одним из примеров занижения стоимости активов в деле названа продажа «Логистик-центра». Он на 100% принадлежал дочерней компании «Норникеля». В 2017-м его оценку провел Институт оценки собственности и финансовой деятельности. Стоимость компании на основе выручки должна бы составлять $12,25 млн, но с учетом риска сокращения заказов от «Норникеля» был применен затратный подход (стоимость активов за минусом обязательств), и размер оценки упал до $1,42 млн. За эту сумму «Логистик-центр» продали гендиректору Леониду Александрову. «Русал» утверждает, что средства на покупку топ-менеджеру одолжил близкий соратник Потанина Дмитрий Родов. По независимой оценке PwC, незадолго до сделки актив оценивался в $15,4 млн, сказано в материалах дела.
Материал дополняется.