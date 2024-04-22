Главные события финансовых рынков 22−28 апреля

Курс рубля сильно зависит от действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Если его продлят частично, то к концу года доллар укрепится до 102 рублей. Если продлят на прежних условиях — 99 за доллар. Если не продлят — российская валюта потеряет больше.