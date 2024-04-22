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Главные события финансовых рынков 22−28 апреля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе Market Power

Источник: Агентство «Москва»

В России.

Главное событие недели: в пятницу, 26 апреля, Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Регулятор, судя по всему, намерен не только сохранить ставку на уровне 16%, но и дать жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике.


В мире.

Инфляция — мировая головная боль. Инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по американскому Индексу личных расходов населения (PCE). Его месячная динамика, вероятно, останется повышенной (+0,3% м/м) из-за текущего роста цен в услугах. А это еще один аргумент для ФРС держать высокие ставки дольше.


Нефть.

Очередной конфликт на Ближнем Востоке вызвал лишь краткосрочный рост нефтяных котировок. Вероятнее всего, в ближайший месяц цены на нефть Brent останутся в диапазоне $80−90 за баррель.


Рубль.

Курс рубля сильно зависит от действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Если его продлят частично, то к концу года доллар укрепится до 102 рублей. Если продлят на прежних условиях — 99 за доллар. Если не продлят — российская валюта потеряет больше.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».