«Газпром» впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

В феврале «Газпром» экспортировал в Китай 2,5 млрд куб. м газа — с начала 2024 года произошло очередное плановое увеличение поставок по трубопроводу «Сила Сибири». Туркменистан экспортировал около 2,4 млрд куб. м — при этом год назад показатель был на том же уровне.