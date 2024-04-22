«Газпром» впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

По совокупному объему поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) Россия не первый месяц занимает первое место лидером на китайском рынке, обходя как Туркменистан и Австралию, лидера по поставкам сжиженного природного газа.
В феврале «Газпром» экспортировал в Китай 2,5 млрд куб. м газа — с начала 2024 года произошло очередное плановое увеличение поставок по трубопроводу «Сила Сибири». Туркменистан экспортировал около 2,4 млрд куб. м — при этом год назад показатель был на том же уровне.
По сравнению с январем поставки трубопроводного газа из Туркмении сократились примерно до 82 млн куб. м. в сутки с 89 млн куб. м в январе. Узбекистан в феврале полностью прекратил экспорт в Китай из-за низких температур.
Суммарно Китай в феврале 2024 года импортировал по трубопроводам 5,346 млрд куб. м природного газа, или на 17% выше прошлогоднего показателя (4,558 млрд куб. м). Это максимум для этого месяца за всю историю наблюдений.