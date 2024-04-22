Финансирование нацпроекта «Транспорт» оценивается в более 10 трлн рублей до 2030 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Финансирование нового нацпроекта по развитию транспортной инфраструктуры предварительно оценивается в 10 трлн рублей до 2030 года, 60% из них займут ж/д проекты. Утвердить нацпроект планируется в третьем квартале 2024 года, сообщил журналистам замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Совета Федерации.
«Более 10 трлн [рублей] до 2030 года, — ответил Иванов на вопрос о финансировании нового нацпроекта. — Большая часть — это железнодорожные проекты — 60%». Говоря о сроках утверждения финального документа нацпроекта, замминистра отметил, что «у нас по графику разработки это должен быть третий квартал этого года».
При этом Иванов добавил, что проект еще будет корректироваться. «Будет еще уточняться и по финансовым рамкам, и по показателям еще вместе с Минфином, с Минэкономразвития, со всеми министерствами», — отметил он.
Также он уточнил, что в нацпроекте на данный момент предусмотрена всего одна ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, но по мере разработки планируется «туда включать уже иные направления».
Ранее сообщалось, что в нацпроект войдут 10 федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры единой опорной транспортной сети. В них войдет развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, ВСМ, пунктов пропуска через границу, опорных сетей аэродромов и аэропортов, железных дорог, морских портов, внутренних водных путей и автомобильных дорог, а также будет предусмотрена цифровизация транспортного комплекса и развитие кадрового потенциала.