Евросоюз обсуждает закрытие выхода из Балтийского моря для российских танкеров

Россия может создать экологический хаос, проводя непригодные к плаванию нефтяные танкеры через Балтийское море в нарушение всех морских правил, заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем. «Россию, очевидно, нисколько не волнует тот факт, что эти суда могут нанести серьезный ущерб Балтийскому морю, и так чувствительному к экологическим рискам», — добавил он.
Не совсем понятно, почему экологическую опасность представляют только танкеры с российской нефтью. Те же суда с легкостью могут через некоторое время проходить датские проливы, соединяющие Балтийское и Северное море, в обратном направлении с нефтью, например из ОАЭ. Кроме того, никаких танкеров с «кладбища кораблей» в морях и океанах из-за создания нашей страной собственного «теневого флота» не появилось. Это те же суда, которые бороздили воды, в том числе Балтийского моря, до 2022 года.
Понятно, что заявление Бильстрема политическое, экология — лишь попытка придать реальный вес этой идее. Но даже если принять на веру «экологические риски», едва ли предложение закрыть датские проливы для России найдет горячий отклик в Европе, а самое главное, сомнительно, что его поддержат США. Через Балтику проходит более половины морского экспорта российской нефти.
Выпадение таких объемов из мировой торговли нефтью неминуемо приведет к стремительному росту котировок барреля и цен на топливо.
Возможно, Швеция и может себе позволить такую роскошь, но не большинство других стран ЕС, включая его лидеров. Экономика Германии хромает и без нового витка роста цен на автомобильное топливо, а Франция еще не отошла от прошлых протестов, связанных с подорожанием бензина и дизеля на АЗС.
Ранее в ЕС уже были схожие инициативы. Но тогда речь шла о танкерах, которые не могли подтвердить, что везут наше сырье по цене ниже уровня price cap (60 долл. за баррель), а теперь разговор пошел о всем «сером флоте», используемом Россией.
Как отметил в беседе с «РГ» эксперт в сфере ТЭК Леонид Хазанов, власти ЕС все же могут пойти на подобный шаг, хотя он будет довольно рискованным, поскольку может подтолкнуть Россию на ответные жесткие действия.
Закрытие выхода из Балтийского моря для судов с российской нефтью, конечно, будет противоречить всем договорам по морскому праву, в том числе — конвенции Монтре 1936 года. В ней была провозглашена свобода прохода и мореплавания в проливах. Но за последние годы количество международных соглашений, которые перестали соблюдаться, растет с пугающей быстротой.
Экологические риски — единственная зацепка, из-за чего можно действительно закрыть проливы для судов с российской нефтью, поясняет глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Принадлежность судов к всяким там «серым» или «теневым» флотам в конвенции ОНН по морскому праву 1982 года не являются основанием для блокировки проливов. К тому же сейчас все чаще танкеры начинают ходить под российским флагом, а их арестовать практически нереально.
Кстати, конвенция ООН не подписана США, и они при желании могут поддержать инициативу Швеции. Но проблема для них в том, что с начала существования «теневого» флота не было ни одной аварии с участием танкера, перевозящего российскую нефть. Экологические риски нужно как-то доказать, подчеркивает Симонов.
Как отмечает Хазанов, степень экологических рисков от фрахта «серых» танкеров точно такая же, что и от «белых» или «в крапинку»: угроза попадания судна на мель и утечки нефти зависит от мастерства капитана и обстановки в акватории.
Эксперты сходятся, что решение о закрытии проливов маловероятно. По мнению Симонова, если начнутся аресты танкеров, то будет эффект домино, хаотизация рынка. Никому от этого хорошо не будет.
Для России закрытие проливов будет означать необходимость опять перенастраивать логистические цепочки. Учитывая, что восточные порты загружены почти под завязку, увеличить поставки получится лишь через Черноморские порты, но объемы перенаправленной нефти будут невелики. Основную нагрузку могли бы взять на себя арктические порты и Северный морской путь (СМП), но для этого пока нет транспортной и портовой инфраструктуры, а также танкеров ледового класса для круглогодичной навигации.