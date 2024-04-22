Евросоюз обсуждает закрытие выхода из Балтийского моря для российских танкеров

Не совсем понятно, почему экологическую опасность представляют только танкеры с российской нефтью. Те же суда с легкостью могут через некоторое время проходить датские проливы, соединяющие Балтийское и Северное море, в обратном направлении с нефтью, например из ОАЭ. Кроме того, никаких танкеров с «кладбища кораблей» в морях и океанах из-за создания нашей страной собственного «теневого флота» не появилось. Это те же суда, которые бороздили воды, в том числе Балтийского моря, до 2022 года.