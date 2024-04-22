ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что Евросоюз разрабатывает 14-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен против тех, кто обходит действующие ограничительные меры в отношении РФ. Европейский дипломат не смог сказать, когда именно будет введен очередной санкционный пакет.