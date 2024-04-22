ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ

«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что Евросоюз разрабатывает 14-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен против тех, кто обходит действующие ограничительные меры в отношении РФ. Европейский дипломат не смог сказать, когда именно будет введен очередной санкционный пакет.
ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.