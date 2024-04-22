ЕС намерен увеличить экспорт продовольственных сельхозтоваров в Китай

«Мы наблюдаем рост числа потребителей среднего класса, которые ищут хорошие и качественные продукты питания. Это шанс для европейской продовольственной программы увеличить экспорт», — добавил Войцеховский. В то же время еврокомиссар подчеркнул, что не хотел бы, чтобы за счет сельского хозяйства решались проблемы в торговле ЕС и КНР другими товарами.