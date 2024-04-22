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ЕС намерен увеличить экспорт продовольственных сельхозтоваров в Китай

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Евросоюз намерен увеличивать экспорт агропродовольственных товаров в Китай, несмотря на напряженность в экономических отношениях по другим направлениям. Об этом агентству Reuters сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в преддверии визита в КНР.

Источник: РИА "Новости"

«В торговле продовольствием у Китая нет барьеров для импорта», — указал он. По его словам, у Евросоюза есть потенциал наращивания экспорта в КНР по множеству сельскохозяйственных и продовольственных товаров, включая мясо птицы, свинину, говядину и молочные продукты.

«Мы наблюдаем рост числа потребителей среднего класса, которые ищут хорошие и качественные продукты питания. Это шанс для европейской продовольственной программы увеличить экспорт», — добавил Войцеховский. В то же время еврокомиссар подчеркнул, что не хотел бы, чтобы за счет сельского хозяйства решались проблемы в торговле ЕС и КНР другими товарами.

Как отмечает агентство, торговля ЕС агропродовольственными товарами с КНР имеет положительное сальдо, в отличие от ситуации с солнечными батареями или автомобилями на новых источниках энергии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может обложить поступающие в Европу китайские товары новыми тарифами к июлю. Эти меры должны будут компенсировать проводимую Китаем политику субсидирования экспорта некоторых товарных категорий.