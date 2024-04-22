ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ

Вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что ждет от этой встречи конкретных решений. Кроме того, он призывал европейские государства поискать необходимое оружие для Киева.