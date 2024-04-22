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Эксперт Марков рассказал о последствиях конфискации российских активов США

Принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины еще не означает его окончательного принятия. Такая же процедура должна пройти в Сенате. И даже если и Сенат одобрит этот законопроект, то это даст возможность президенту США пойти на этот шаг. Однако эти решения хороши на политическом и популистском поприще, но в экономическом плане все намного сложнее, пояснил «Российской газете» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Источник: Российская газета

«Во-первых, из 280 млрд долларов замороженных российских активов в США находятся лишь 6 млрд долларов, а остальные находятся преимущественно в еврозоне, в том числе 208 млрд долларов на площадке Euroclear в Бельгии», — отметил эксперт.

Марков также напомнил, что глава ЕЦБ Кристин Лагард выступает против передачи Украине замороженных российских активов, так как это несет в себе огромные юридические риски и последствия для европейской финансовой системы. «Подобный шаг может подорвать доверие к ней иностранных инвесторов, что будет иметь уже негативные экономическое последствия. Кроме того, Россия может предпринять ответные меры», — продолжает собеседник «РГ».

По словам Маркова, в настоящее время в России заморожено около 500 млрд долларов зарубежных активов, в том числе 33 млрд евро активов Euroclear и около 50 млрд долларов американских активов. Поэтому ответные меры со стороны России могут нанести серьезный экономический урон не только европейским, но и американским финансистам и бизнесменам, которые, понимая это, будут наверняка противодействовать практической реализации данного законопроекта, поясняет эксперт.

Во-вторых, по его мнению, практическая его реализация нанесет больше вреда самим США: подрыв доверия инвесторов к доллару как к надежной резервной валюте приведет, как минимум, к удорожанию обслуживания внешнего долга США, который уже составляет 130% ВВП, что серьезно ударит по американской экономике и финансовой системе.

«Американским банкирам и финансистам также не выгодна практическая реализация данного законопроекта. Поэтому хочется верить, что практицизм возобладает над политическим популизмом лиц, не отвечающих за экономические последствия своих решений, и данный законопроект либо не будет одобрен Сенатом, либо не будет применен на практике», — заключил эксперт.

Напомним, в субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Законопроект содержит также нормы о «запрете на разморозку суверенных российских активов» и «использовании активов для восстановления Украины».

На это председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России появились основания принять свои решения по зарубежным активам.