Эксперт Марков рассказал о последствиях конфискации российских активов США

«Во-первых, из 280 млрд долларов замороженных российских активов в США находятся лишь 6 млрд долларов, а остальные находятся преимущественно в еврозоне, в том числе 208 млрд долларов на площадке Euroclear в Бельгии», — отметил эксперт.
Марков также напомнил, что глава ЕЦБ Кристин Лагард выступает против передачи Украине замороженных российских активов, так как это несет в себе огромные юридические риски и последствия для европейской финансовой системы. «Подобный шаг может подорвать доверие к ней иностранных инвесторов, что будет иметь уже негативные экономическое последствия. Кроме того, Россия может предпринять ответные меры», — продолжает собеседник «РГ».
По словам Маркова, в настоящее время в России заморожено около 500 млрд долларов зарубежных активов, в том числе 33 млрд евро активов Euroclear и около 50 млрд долларов американских активов. Поэтому ответные меры со стороны России могут нанести серьезный экономический урон не только европейским, но и американским финансистам и бизнесменам, которые, понимая это, будут наверняка противодействовать практической реализации данного законопроекта, поясняет эксперт.
Во-вторых, по его мнению, практическая его реализация нанесет больше вреда самим США: подрыв доверия инвесторов к доллару как к надежной резервной валюте приведет, как минимум, к удорожанию обслуживания внешнего долга США, который уже составляет 130% ВВП, что серьезно ударит по американской экономике и финансовой системе.
«Американским банкирам и финансистам также не выгодна практическая реализация данного законопроекта. Поэтому хочется верить, что практицизм возобладает над политическим популизмом лиц, не отвечающих за экономические последствия своих решений, и данный законопроект либо не будет одобрен Сенатом, либо не будет применен на практике», — заключил эксперт.
Напомним, в субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Законопроект содержит также нормы о «запрете на разморозку суверенных российских активов» и «использовании активов для восстановления Украины».
На это председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России появились основания принять свои решения по зарубежным активам.