Эксперт Марков рассказал о последствиях конфискации российских активов США

Принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины еще не означает его окончательного принятия. Такая же процедура должна пройти в Сенате. И даже если и Сенат одобрит этот законопроект, то это даст возможность президенту США пойти на этот шаг. Однако эти решения хороши на политическом и популистском поприще, но в экономическом плане все намного сложнее, пояснил «Российской газете» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.